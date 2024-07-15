Уралсиб поднял ставки по вкладу и накопительному счету в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Доход» и накопительному счету в китайских юанях

Новые ставки по вкладу «Доход» в юанях — от 4,52 до 6,36% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение, продление и расходование вклада не предусмотрены.

По накопительным счетам в юанях теперь можно получить доходность от 0,01 до 3% годовых (в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг). Минимальная сумма ежемесячного остатка денежных средств на счете для получения повышенной ставки (2,5 — 3,0% годовых в зависимости от пакета услуг) — 10 000 CNY.

Вклад «Доход» и накопительный счет в юанях можно открыть в интернет-банке «Уралсиб Онлайн» или в любом отделении Уралсиба.

Подробности о вкладах и накопительных счетах в Уралсибе можно узнать в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, месяцем ранее Уралсиб повысил процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых.