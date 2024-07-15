Мэрия Ростова-на-Дону отказалась закрепить за городом статус «южной столицы», так как фраза запатентована предпринимателями

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Ростова-на-Дону отказались закрепить за городом официальный статус южной столицы России

14 июля активист Дмитрий Зенюк сообщил информационному агентству «Дон 24», что Ростов-на-Дону не получит статус «Столица юга России». Ранее он предложил мэрии города закрепить за Ростовом данное наименование. Активист получил от администрации письмо с отказом.

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«Согласно сведениям платформы Роспатента, в настоящее время товарный знак «Южная столица» зарегистрирован по нескольким классам. В том числе по классам, включающим в себя печатную продукцию и рекламу. Таким образом, регистрация данного товарного знака с целью продвижения города не представляется возможной», — цитирует СМИ ответ департамента экономики Ростова-на-Дону.

По словам Зенюка, в ближайшее время сувенирная продукция с логотипом «Южная столица» выпускаться не будет. Активист огорчился, что данный товарный знак зарегистрирован за ростовским предпринимателем, а не за местной администрацией. Он надеется, что по истечении срока регистрации товарного знака власти закрепят бренд за городом или за производителем сувенирной продукции из Ростова-на-Дону.

Как отметил Зенюк, Ростов является неофициальной столицей юга страны, так как здесь располагается представительство президента России по ЮФО.

Ранее Юга.ру писали, что Ростов-на-Дону поборется за звание культурной столицы России 2026 года.

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Мэрия Ростова-на-Дону отказалась закрепить за городом статус «южной столицы», так как фраза запатентована предпринимателями
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