Мэрия Ростова-на-Дону отказалась закрепить за городом статус «южной столицы», так как фраза запатентована предпринимателями

«Согласно сведениям платформы Роспатента, в настоящее время товарный знак «Южная столица» зарегистрирован по нескольким классам. В том числе по классам, включающим в себя печатную продукцию и рекламу. Таким образом, регистрация данного товарного знака с целью продвижения города не представляется возможной», — цитирует СМИ ответ департамента экономики Ростова-на-Дону.



По словам Зенюка, в ближайшее время сувенирная продукция с логотипом «Южная столица» выпускаться не будет. Активист огорчился, что данный товарный знак зарегистрирован за ростовским предпринимателем, а не за местной администрацией. Он надеется, что по истечении срока регистрации товарного знака власти закрепят бренд за городом или за производителем сувенирной продукции из Ростова-на-Дону.



Как отметил Зенюк, Ростов является неофициальной столицей юга страны, так как здесь располагается представительство президента России по ЮФО.