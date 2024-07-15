ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную спортплощадку

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Краснодарский край

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  • Новая инклюзивная площадка в ЖК «Абикосово» © Фото Сергея Журавлева
    Новая инклюзивная площадка в ЖК «Абикосово» © Фото Сергея Журавлева

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) достроил инклюзивную спортивную площадку в Прикубанском округе Краснодара

Зона с тренажерами площадью 90 кв. метров стала частью спортивного кластера жилого комплекса «Абрикосово». 

На площадке установили высокопрочные универсальные тренажеры российского производства — ими смогут пользоваться все жители, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В тренажерах (как комплексных, так и на конкретные группы мышц) можно изменять нагрузку. От травм поситетелей защитит резиновое покрытие толщиной 3 см. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут подниматься на площадку по плавным пандусам.  

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

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«Философия ТОЧНО — это не просто обеспечение горожан комфортным жильем, а формирование нового образа жизни, доступного каждому. Мы стараемся стереть границы и создать единую среду для занятий спортом, игр и общения людей. В прошлом году мы стали пионером отрасли в ЮФО по данному направлению. В планах — продолжить укрепление инклюзивной среды города и развитие культуры добрососедства», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Для девелопера это уже не первый опыт возведения инклюзивных объектов. В 2023 году ТОЧНО построила и передала Краснодару первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). На площадке оборудовали зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок.

В 2023 году девелопер возглавил рейтинг застройщиков России, создающих лучшее инклюзивное пространство.

Благоустройство ГК ТОЧНО Инвалидность Инфраструктура Спорт Спортивное строительство

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