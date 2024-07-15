ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную спортплощадку

На площадке установили высокопрочные универсальные тренажеры российского производства — ими смогут пользоваться все жители, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В тренажерах (как комплексных, так и на конкретные группы мышц) можно изменять нагрузку. От травм поситетелей защитит резиновое покрытие толщиной 3 см.

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут подниматься на площадку по плавным пандусам.