В Новороссийске одномесячной Мие Макаровой требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Новороссийска на лечение по методу Понсети
Во время беременности мама Мии Макаровой Евгения узнала, что правая нога дочери деформирована. Девочка родилась раньше срока. Ее сразу поместили в инкубатор для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. Правая стопа Мии была подвернута и согнута, а пятка высоко поднята.
На Кубани одиннадцатилетнему Константину Ткаченко требуется дорогостоящее лечение:
Когда девочка окрепла, ее мама обратилась в ортопедический центр в Новороссийске. Врач осмотрел Мию и заявил, что ей поможет лечение по методу Понсети — серия гипсований и малотравматичная операция на пяточном сухожилии.
«У Мии врожденная правосторонняя косолапость. Девочке требуется лечение по методу Понсети. После курса гипсований стопа будет выведена в максимально правильное положение, и мы сделаем операцию на мышцах и сухожилиях. Чтобы избежать рецидива, Мии нужно будет примерно до пяти лет носить ортопедическую обувь. Своевременно начатое лечение позволит девочке развиваться как все дети и избавит ее от сложных операций в будущем», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Денис Деревянко.
В семье Макаровых четверо детей, и всех содержит только папа. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение. Всего на оплату требуется 104 803 рублей.
Как помочь Мие?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Мии на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Мии Макароой);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мии Макароой. Без НДС.