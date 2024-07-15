В Новороссийске одномесячной Мие Макаровой требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Во время беременности мама Мии Макаровой Евгения узнала, что правая нога дочери деформирована. Девочка родилась раньше срока. Ее сразу поместили в инкубатор для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. Правая стопа Мии была подвернута и согнута, а пятка высоко поднята.

Когда девочка окрепла, ее мама обратилась в ортопедический центр в Новороссийске. Врач осмотрел Мию и заявил, что ей поможет лечение по методу Понсети — серия гипсований и малотравматичная операция на пяточном сухожилии.



«У Мии врожденная правосторонняя косолапость. Девочке требуется лечение по методу Понсети. После курса гипсований стопа будет выведена в максимально правильное положение, и мы сделаем операцию на мышцах и сухожилиях. Чтобы избежать рецидива, Мии нужно будет примерно до пяти лет носить ортопедическую обувь. Своевременно начатое лечение позволит девочке развиваться как все дети и избавит ее от сложных операций в будущем», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Денис Деревянко.



В семье Макаровых четверо детей, и всех содержит только папа. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение. Всего на оплату требуется 104 803 рублей .



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