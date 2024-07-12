Блогер и экскурсовод Динар Бурангулов познакомит с архитектурой Новороссийска

Краснодарский край

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  • Заброшенное здание в Новороссийске © Фото Alexander S, unsplash.com
    Заброшенное здание в Новороссийске © Фото Alexander S, unsplash.com

В Новороссийске на следующей неделе пройдут две экскурсии — по историческому центру и району Цемзавода (12+)

8 июля блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов анонсировал тестовые экскурсии по Новороссийску. Прогулки пройдут в середине недели. 

Расписание:

  • 17 июля в 15:00 — экскурсия по историческому центру Новороссийска;
  • 18 июля в 14:00 — экскурсия-прогулка по району Цементного завода.

Интервью с Динаром Бурангуловым:

Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу. Экскурсии по Новороссийску пройдут впервые.

Узнать подробности и записаться на экскурсии можно в телеграм-канале Динара. 

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону пройдет благотворительный забег. В Краснодаре, Новороссийске и Туапсе его тоже можно пробежать — онлайн.

Архитектура Афиша Новороссийск

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