Блогер и экскурсовод Динар Бурангулов познакомит с архитектурой Новороссийска
В Новороссийске на следующей неделе пройдут две экскурсии — по историческому центру и району Цемзавода (12+)
8 июля блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов анонсировал тестовые экскурсии по Новороссийску. Прогулки пройдут в середине недели.
Расписание:
- 17 июля в 15:00 — экскурсия по историческому центру Новороссийска;
- 18 июля в 14:00 — экскурсия-прогулка по району Цементного завода.
Интервью с Динаром Бурангуловым:
Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу. Экскурсии по Новороссийску пройдут впервые.
Узнать подробности и записаться на экскурсии можно в телеграм-канале Динара.
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