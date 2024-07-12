Блогер и экскурсовод Динар Бурангулов познакомит с архитектурой Новороссийска

В Новороссийске на следующей неделе пройдут две экскурсии — по историческому центру и району Цемзавода (12+)

8 июля блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов анонсировал тестовые экскурсии по Новороссийску. Прогулки пройдут в середине недели.

Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу. Экскурсии по Новороссийску пройдут впервые.

Узнать подробности и записаться на экскурсии можно в телеграм-канале Динара.