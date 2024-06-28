В Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный»

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Центробус» https://t.me/centrobus/64
    © Скриншот из телеграм-канала «Центробус» https://t.me/centrobus/64

В Ростове-на-Дону открыли автовокзал «Центральный». До конца 2024 года там заработают фуд-корт и капсульный отель. В Краснодар рейсов нет.

27 июня пресс-служба автовокзала нового «Центральный» в Ростове-на-Дону анонсировала открытие комплекса. Пока в нем работают две из пяти секций.

Читайте также:

С нового автовокзала можно уехать в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую и Буденновскую. С 1 июля появятся рейсы до Шахт. До Краснодара автобусы не ходят.

В ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым.

Директор автовокзала Алена Беликова рассказала, что в здании есть кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка, работают кондиционеры и Wi-Fi.

«До конца года на автовокзале заработают фуд-корт и капсульный отель. Планируется открытие МФЦ, отделения одного из крупнейших российских банков и супермаркета», — добавила Беликова.

Пока автовокзальный комплекс принимает пассажиров с 5:30 до 23:00. С появлением новых маршрутов и ростом числа пассажиров «Центральный» будет работать круглосуточно.

Уточнить информацию об актуальном расписании рейсов, стоимости проезда, правилах перевозок или задать другие вопросы можно с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 100-61-06.

Напомним, что в центре Краснодара туристические автобусы смогут парковаться бесплатно.

Как писали ранее Юга.ру, власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор».

Авиация Аэропорты Благоустройство Инфраструктура путешествия Ростов-на-Дону Транспорт

Новости

В Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный»
90 концертов за 3 дня. В Анапе пройдет фестиваль уличного творчества
В парке Сочи установили скульптуру кота. Она огромная и странная
В Сочи две сезонные «Ласточки» возобновят маршруты с 1 июля
От Анапы до Дербента. В России появится веломаршрут протяженностью 1800 км
В Архызе пройдет фестиваль горного бега. Участники преодолеют до 100 км

Лента новостей

Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра
Вчера, 14:30
Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра
Пассажиров просят приезжать за 3-4 часа
Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год
Вчера, 11:28
Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
24 июня, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию

Реклама на сайте