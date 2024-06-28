В Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный»
В Ростове-на-Дону открыли автовокзал «Центральный». До конца 2024 года там заработают фуд-корт и капсульный отель. В Краснодар рейсов нет.
27 июня пресс-служба автовокзала нового «Центральный» в Ростове-на-Дону анонсировала открытие комплекса. Пока в нем работают две из пяти секций.
С нового автовокзала можно уехать в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую и Буденновскую. С 1 июля появятся рейсы до Шахт. До Краснодара автобусы не ходят.
В ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым.
Директор автовокзала Алена Беликова рассказала, что в здании есть кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка, работают кондиционеры и Wi-Fi.
«До конца года на автовокзале заработают фуд-корт и капсульный отель. Планируется открытие МФЦ, отделения одного из крупнейших российских банков и супермаркета», — добавила Беликова.
Пока автовокзальный комплекс принимает пассажиров с 5:30 до 23:00. С появлением новых маршрутов и ростом числа пассажиров «Центральный» будет работать круглосуточно.
Уточнить информацию об актуальном расписании рейсов, стоимости проезда, правилах перевозок или задать другие вопросы можно с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 100-61-06.
Напомним, что в центре Краснодара туристические автобусы смогут парковаться бесплатно.
Как писали ранее Юга.ру, власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор».