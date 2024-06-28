В Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный»

С нового автовокзала можно уехать в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую и Буденновскую. С 1 июля появятся рейсы до Шахт. До Краснодара автобусы не ходят.



В ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым.



Директор автовокзала Алена Беликова рассказала, что в здании есть кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка, работают кондиционеры и Wi-Fi.



«До конца года на автовокзале заработают фуд-корт и капсульный отель. Планируется открытие МФЦ, отделения одного из крупнейших российских банков и супермаркета», — добавила Беликова.



Пока автовокзальный комплекс принимает пассажиров с 5:30 до 23:00. С появлением новых маршрутов и ростом числа пассажиров «Центральный» будет работать круглосуточно.



Уточнить информацию об актуальном расписании рейсов, стоимости проезда, правилах перевозок или задать другие вопросы можно с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 100-61-06.