Ремонт дорог и аренда жилья по сниженной цене: в Адыгее обсудили повышение качества жизни в селах
10 июля на планерном совещании кабмина Адыгеи обсудили развитие сельских территорий республики
В ходе мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в 2024 году в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в республике участвуют Красногвардейский и Майкопский районы.
Министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов отметил, что ведомство работает над осовремениванием облика сел, улучшением жилищных условий в них и профессиональным обучением кадров.
По словам спикера, власти уже предварительно одобрили три заявки по строительству, капремонту и реконструкции зданий в Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах в 2025 году. Там же планируют отремонтировать участки трех дорог и построить или выделить из уже существующих 14 жилых помещений для социального найма [одна из разновидностей аренды, когда муниципалитет сдает нуждающимся недвижимость по сниженной цене].
В Адыгее проезд на общественном транспорте подешевеет до конца сентября:
Среди перспективных направлений для привлечения кадров в села Кумпилов отметил жилищные сертификаты для специалистов и субсидии на обучение кадров. Чтобы максимально использовать потенциал господдержки, глава региона поручил ведомствам тщательно продумать и подготовить заявки на участие в программе КРСТ в следующем году.
Как писали Юга.ру, в Майкопе построят 13 многоквартирных домов. Четверть жилья выделят детям-сиротам. Для развития социальной инфраструктуры в городе также планируют построить новое здание МФЦ и современную школу на 1100 мест.