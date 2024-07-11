Ремонт дорог и аренда жилья по сниженной цене: в Адыгее обсудили повышение качества жизни в селах

В ходе мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в 2024 году в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в республике участвуют Красногвардейский и Майкопский районы.

Министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов отметил, что ведомство работает над осовремениванием облика сел, улучшением жилищных условий в них и профессиональным обучением кадров.