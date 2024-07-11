Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком

Портал Выберу.ру включил «Прибыль» банка Уралсиб в рейтинг самых выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в июле 2024-го

Для составления рейтинга аналитики сравнили предложения 100 крупнейших российских банков по активам (по состоянию на 1 июня 2024-го). Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла 2 место.

Дебетовые карты сравнивали по следующим параметрам: размер кешбэка;

условия обмена бонусов на рубли;

количество бонусных категорий;

величина кешбэка у партнеров;

наличие опции начисления процентов на остаток;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

наличие дополнительных сервисов (например, онлайн-оформление, доставка карты) и другие параметры.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.



Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка. *При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.