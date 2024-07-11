Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком

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Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Портал Выберу.ру включил «Прибыль» банка Уралсиб в рейтинг самых выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в июле 2024-го

Для составления рейтинга аналитики сравнили предложения 100 крупнейших российских банков по активам (по состоянию на 1 июня 2024-го). Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла 2 место.

Дебетовые карты сравнивали по следующим параметрам:

  • размер кешбэка;
  • условия обмена бонусов на рубли;
  • количество бонусных категорий;
  • величина кешбэка у партнеров;
  • наличие опции начисления процентов на остаток;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • наличие дополнительных сервисов (например, онлайн-оформление, доставка карты) и другие параметры.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Ранее Уралсиб ввел бесплатное обслуживание карт «Прибыль», оформленных с 3 июня 2024 года, повысил процент на остаток до 15% годовых, а также отменил комиссию за обслуживание цифровых карт.

В июне «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов, а в июле — в топ-5 технологичных дебетовок.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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