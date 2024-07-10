Спрос на курортное жилье в Краснодарском крае в бархатный сезон вырос на 56%

Краснодарский край

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Бронирование отдыха на побережье Черного моря в Краснодарском крае в бархатный сезон выросло в 1,5 раза

10 июля «РБК Краснодар» со ссылкой на bronevik.com сообщил, что в 2024 году раннее бронирование жилья на побережье Черного моря в Краснодарском крае в бархатный сезон (сентябрь и октябрь) выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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Чаще всего туристы хотят провести отдых в Большом Сочи (Адлер, Лазаревское, Сириус, Красная Поляна, Лоо, Хоста, Якорная Щель, Дагомыс, Аше). На эти места приходится 62% бронирований.

На второй строчке Анапа, включая Джемете, Витязево, Сукко и станицу Благовещенскую — 22%. Третье место занял Геленджик и его пригород (Архипо-Осиповка, Бетта, Кабардинка, Дивноморское) — 11%. В Туапсе и Новороссийске отдохнуть в сентябре и октябре планируют 3% и 2% туристов соответственно.

Как писали Юга.ру, администрация Ейского района назвала самые опасные места для купания. Среди них «Зеленый остров», «Остров семи ветров» и «Птичий остров».

Анапа Геленджик Новороссийск Сириус Сочи

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Спрос на курортное жилье в Краснодарском крае в бархатный сезон вырос на 56%
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