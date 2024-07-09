В Краснодарском крае и Крыму спрос на ипотеку с господдержкой подскочил в пять раз — статистика

В конце июня крупнейший крымский банк зафиксировал пятикратный рост спроса на льготную ипотеку в Краснодарском крае и Крыму год к году

9 июля пресс-служба РНКБ сообщила, что всего в 2024 году жители Краснодарского края и Крыма оформили в банке 5,3 тыс. ипотек на 25,5 млрд рублей. Объем выдач вырос на 59% год к году.

80% всех ипотек (20 млрд рублей) в РНКБ пришлось на льготные займы, в том числе: