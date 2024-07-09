В Краснодарском крае и Крыму спрос на ипотеку с господдержкой подскочил в пять раз — статистика
В конце июня крупнейший крымский банк зафиксировал пятикратный рост спроса на льготную ипотеку в Краснодарском крае и Крыму год к году
9 июля пресс-служба РНКБ сообщила, что всего в 2024 году жители Краснодарского края и Крыма оформили в банке 5,3 тыс. ипотек на 25,5 млрд рублей. Объем выдач вырос на 59% год к году.
80% всех ипотек (20 млрд рублей) в РНКБ пришлось на льготные займы, в том числе:
- 9,4 млрд рублей — на «Семейную ипотеку»;
- 6 млрд рублей — на «Сельскую ипотеку»;
- 4 млрд рублей — на программу «Господдержка 2024»;
- 0,5 млрд рублей — на «ИТ-ипотеку».
Как отмечают в банке, 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство заемщики также оформили по госпрограммам. Всего с начала года РНКБ выдал более 600 млн рублей таких кредитов.
Председатель правления РНКБ Михаил Якунин подчеркнул, что объем выдач льготной ипотеки в РНКБ с января по июнь 2024-го увеличился в 5 раз год к году. Повышенный спрос в банке связывают с завершением одной из самых популярных программ государственной поддержки и предстоящим обновлением условий «Семейной ипотеки».
По статистие банка, больше 85% ипотечных сделок клиенты оформляют удаленно, в 20% случаев в качестве первоначального взноса используют материнский капитал.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки.