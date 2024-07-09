Винтаж, украшения, керамика. В Краснодаре на выходных пройдет гаражный маркет

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В пространстве «Колос» в Краснодаре 13 и 14 июля пройдет летний маркет «Гараж-винтаж» (12+)

Пространство «Колос» анонсировало на 13 и 14 июля летний маркет «Гараж-винтаж».

Можно будет приобрести винтажную одежду, нишевый парфюм, украшения ручной работы, керамические изделия, предметы интерьера, натуральную косметику, свечи ручной работы, вязаные игрушки и многое другое.

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«Маркет пройдёт в прохладном и комфортном помещении с кондиционером. В «Колосе» вы сможете насладиться ice-кофе и лимонадами, а отдохнуть, как обычно, в любимом дворике», — добавили организаторы.

Посетить «Гараж-винтаж» можно с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Тургенева, 14/1. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 19 по 21 июля пройдет фестиваль «Духота». Главная идея события — освежить людей, которые остались в летом в городе.

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