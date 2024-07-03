Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-5 самых технологичных дебетовок

Портал Банки.ру включил дебетовую карту «Прибыль» банка Уралсиб в пятерку самых технологичных

В рейтинге собрали флагманские дебетовые карты банков из топ-30 по активам. Держателями таких карт могут стать клиенты без ограничений по их принадлежности к определенной категории населения (пенсионеры, студенты и т.д.).

Степень технологичности дебетовок эксперты оценивали по нескольким возможностям карт, а именно: выпуск в цифровом формате и индивидуальном дизайне;

моментальные выдача и заказ на маркетплейсе;

привязка бесконтактных платежных аксессуаров и подключение к собственной системе бесконтактных платежей банка;

бесплатные выпуск и обслуживание. После присвоения картам баллов за критерии их разделили на 3 группы: «Лидеры» (первые пять мест по количеству баллов в ранжированном списке), «На пути к технологичности» и «Традиционные». Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в первую из них.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.



Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка. *При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.