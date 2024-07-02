Уралсиб будет выплачивать до 7500 рублей за привлечение в банк бизнес-клиентов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFmzU
Краснодарский край, Вся Россия

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  • Деньги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб выплатит физлицам-партнерам вознаграждение за привлечение в банк новых бизнес-клиентов — компаний и индивидуальных предпринимателей

Теперь за каждую результативную рекомендацию — открытие активного* счета в Уралсибе новым бизнес-клиентом — банк выплачивает вознаграждение до 7500 рублей. 

Присоединиться к партнерской программе можно в личном кабинете. Оформление договора-оферты и подключение к программе занимает около 5 минут вне зависимости от региона.

После подключения к программе партнер сможет заполнять заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получать вознаграждения на карты любых банков за каждый активный* счет или открытый продукт**. 

Итоговые выплаты за привлечение нового клиента могут быть выше 7500 рублей — вознаграждение начисляют и за другие открытые по рекомендации партнера продукты. Также можно приводить в программу других партнеров и получать вознаграждение с их результативных заявок.

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Как отмечают в банке, предложение может заинтересовать специалистов, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансеров и самозанятых, бухгалтеров, юристов, разработчиков и других физлиц, активно взаимодействующим с бизнесом.

Подробности о партнерской программе, а также продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте банка и по телефону 8-800-700-77-16.

*Счет с операциями не менее 5200 рублей в месяц, подробные условия — на сайте программы.

**При выполнении условий пользовательского соглашения.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут снимать наличные с бизнес-карт «Мир» на кассах магазинов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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