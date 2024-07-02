В Краснодарском крае туристы смогут проверять подготовку инструкторов-проводников по QR-коду

С 1 июля у туристов появилась возможность проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, которые работают на сложных и опасных туристических маршрутах

1 июля Минэкономразвития сообщило , что поправки в федеральный закон о туризме вступили в силу. Теперь туристы могут проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, работающих на сложных и опасных маршрутах, с помощью QR-кода и единого реестра.

Инструкторы-проводники смогут попасть в реестр только после успешного прохождения аттестации в одной из спортивных федераций — альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма.

После сдачи экзамена специалисты получают нагрудный знак с QR-кодом. С его помощью турист сможет заранее проверить, есть ли у инструктора необходимые знания и опыт.

Подтверждать знания и навыки проводникам предстоит раз в пять лет.

«Предпринятые нами меры необходимы для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников. Поэтому с 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро и просто проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — отметила заместитель директора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.