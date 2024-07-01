Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье

Стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке России по итогам июня 2024 года выросла на 4,9% по сравнению с январем

1 июля генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил ТАСС, что квартиры на вторичном рынке подорожали на 4,9% за полгода. Средняя стоимость 1 кв. метра жилья составляет 114,6 тыс. рублей.

Наибольший рост цены произошел в Сочи — на 16,3% до 292,5 тыс. рублей и в Краснодаре — на 12,2% до 120,5 тыс. рублей.

Наименьшее подорожание фиксируют в Сургуте — на 0,3% до 126,7 тыс. рублей и Туле — на 0,6% до 106,7 тыс. рублей. Магнитогорск стал единственным городом, где стоимость «квадрата» снизилась на 0,4% до 75,6 тыс. рублей.

Аналитики посчитали, что средняя площадь выставленной на продажу квартиры за полгода сократилась на 1 кв. метр и теперь составляет 52,8 кв. метров. При этом её стоимость увеличилась на 2,9% до 6 млн рублей.