Сочинский железнодорожный вокзал вошел в топ-8 самых красивых в России

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Российский блогер назвал восемь отечественных вокзалов, которые стоит рассматривать как отдельную достопримечательность города

30 июня блогер Сергей Сигачев назвал «Вестнику АТОР» восемь самых, по его мнению, красивых вокзалов-дворцов в России. В списке оказался Сочинский железнодорожный вокзал.

Петля времени:

«Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск. Его встречает белоснежный дворец в стиле послевоенного сталинского ампира. Везде лепнина, колонны и фонтаны», — поделился Сергей Сигачев.

В топ также вошли:

  • Витебский вокзал, Санкт-Петербург;
  • Ярославский вокзал, Москва;
  • два вокзала в Екатеринбурге;
  • вокзал Владивостока;
  • Самарский вокзал 2012 года постройки;
  • Псковский вокзал;
  • вокзал Новосибирска.

«Для большинства пассажиров вокзалы — это всего лишь точка, где они садятся в поезд. Однако можно посмотреть на них как на архитектурные доминанты, которые олицетворяют «ворота в город», — отметил блогер.

Напомним, что реставрацию морского порта Сочи завершат к концу 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре начали реставрацию дома архитектора Косякина.

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Сочинский железнодорожный вокзал вошел в топ-8 самых красивых в России
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