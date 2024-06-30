Сочинский железнодорожный вокзал вошел в топ-8 самых красивых в России
Российский блогер назвал восемь отечественных вокзалов, которые стоит рассматривать как отдельную достопримечательность города
30 июня блогер Сергей Сигачев назвал «Вестнику АТОР» восемь самых, по его мнению, красивых вокзалов-дворцов в России. В списке оказался Сочинский железнодорожный вокзал.
Петля времени:
«Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск. Его встречает белоснежный дворец в стиле послевоенного сталинского ампира. Везде лепнина, колонны и фонтаны», — поделился Сергей Сигачев.
В топ также вошли:
- Витебский вокзал, Санкт-Петербург;
- Ярославский вокзал, Москва;
- два вокзала в Екатеринбурге;
- вокзал Владивостока;
- Самарский вокзал 2012 года постройки;
- Псковский вокзал;
- вокзал Новосибирска.
«Для большинства пассажиров вокзалы — это всего лишь точка, где они садятся в поезд. Однако можно посмотреть на них как на архитектурные доминанты, которые олицетворяют «ворота в город», — отметил блогер.