Сочинский железнодорожный вокзал вошел в топ-8 самых красивых в России

30 июня блогер Сергей Сигачев назвал «Вестнику АТОР» восемь самых, по его мнению, красивых вокзалов-дворцов в России. В списке оказался Сочинский железнодорожный вокзал.

«Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск. Его встречает белоснежный дворец в стиле послевоенного сталинского ампира. Везде лепнина, колонны и фонтаны», — поделился Сергей Сигачев.



В топ также вошли:

Витебский вокзал, Санкт-Петербург;

Ярославский вокзал, Москва;

два вокзала в Екатеринбурге;

вокзал Владивостока;

Самарский вокзал 2012 года постройки;

Псковский вокзал;

вокзал Новосибирска.

«Для большинства пассажиров вокзалы — это всего лишь точка, где они садятся в поезд. Однако можно посмотреть на них как на архитектурные доминанты, которые олицетворяют «ворота в город», — отметил блогер.