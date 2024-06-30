Пробки к морю: в районе Горячего ключа образовался большой затор

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае в районе Горячего Ключа на пути к морю возник затор. Преодолеть пробку можно только за час

30 июня в Краснодарском крае на пути к Черному морю образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа достигла 5,1 км. Преодолеть проблемный участок, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», можно только за час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps

Напомним, что в центре Краснодара туристические автобусы смогут парковаться бесплатно.

Как писали ранее Юга.ру, проект первого этапа дороги в обход Адлера проходит госэкспертизу.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Пробки Транспорт Черное море

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Пробки к морю: в районе Горячего ключа образовался большой затор
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