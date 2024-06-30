Пробки к морю: в районе Горячего ключа образовался большой затор

В Краснодарском крае в районе Горячего Ключа на пути к морю возник затор. Преодолеть пробку можно только за час

30 июня в Краснодарском крае на пути к Черному морю образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа достигла 5,1 км. Преодолеть проблемный участок, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», можно только за час.

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