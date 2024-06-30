В Анапе появился мурал с Анной Ахматовой: он посвящен 135-летию поэтессы
В Анапе открыли мурал, посвященный 135-летию русской поэтессы Анны Ахматовой
29 июня пресс-служба мэрии Анапы сообщила об открытии мурала с Анной Ахматовой. Он посвящен 135-летию русской поэтессы.
Во всю стену:
Арт-объект создали на улице Лермонтова благодаря голосованию молодежи по проекту «Л.И.К.И. России». Проект организовал Анапский индустриальный техникум при поддержке губернаторского гранта.
Ранее в Анапе открыли мурал с изображением русского поэта Михаила Лермонтова в районе Ореховой рощи и установили его бюст на улице Азовской.
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