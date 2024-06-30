В Анапе появился мурал с Анной Ахматовой: он посвящен 135-летию поэтессы

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта мэрии Анапы anapa-official
    © Фото с сайта мэрии Анапы anapa-official

В Анапе открыли мурал, посвященный 135-летию русской поэтессы Анны Ахматовой

29 июня пресс-служба мэрии Анапы сообщила об открытии мурала с Анной Ахматовой. Он посвящен 135-летию русской поэтессы.

Во всю стену:

Арт-объект создали на улице Лермонтова благодаря голосованию молодежи по проекту «Л.И.К.И. России». Проект организовал Анапский индустриальный техникум при поддержке губернаторского гранта.

Ранее в Анапе открыли мурал с изображением русского поэта Михаила Лермонтова в районе Ореховой рощи и установили его бюст на улице Азовской.

Напомним, что в январе 2024 года в Краснодаре на стене дома появился мурал с необычным летательным аппаратом.

Как писали Юга.ру, в центре Туапсе открыли мурал с ведущим телепередачи «В мире животных» Николаем Дроздовым.

Анапа Граффити Искусство Поэзия

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