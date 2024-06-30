Объем выданных автокредитов в Краснодарском крае вырос вдвое в 2024 году
В 2024 году на Кубани выдали 41 млрд рублей автокредитов
28 июня пресс-служба Национального бюро кредитных историй сообщила, что больше всего автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2024 года выдали в Москве (72,8 млрд рублей), Московской области (61 млрд рублей), Санкт-Петербурге (45,7 млрд рублей), Республике Татарстан (42,3 млрд рублей) и Краснодарском крае (41 млрд рублей).
Выдача автокредитов на Кубани почти в два раза превысила показатель того же периода 2023 года, когда было выдано кредитов на 20,7 млрд рублей.
В январе-мае 2024 года наибольшую динамику роста зафиксировали в Ростовской области — в 2,8 раза, до 38,5 млрд рублей (в 2023-м на Дону выдали кредитов на 13,5 млрд рублей). Также существенный прирост показал Ставропольский край (+129,9%).
Директор по маркетингу бюро Алексей Волков объяснил рост автокредитования «эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года»:
«После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В настоящее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили».
Как сообщали Юга.ру, на Кубани в декабре 2023 года сумма ипотечных кредитов достигла 41,13 млрд рублей.