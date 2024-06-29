«В Анапе всё спокойно». Мэрия курорта опровергла сообщения об эвакуации с пляжа из-за воздушной опасности

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Анапы опровергли появившуюся в соцсетях информацию об эвакуации туристов в Витязево из-за авиаопасности

29 июня сайт kubanpress.ru опубликовал новость о том, что в 10:00 администрация пляжа в поселке Витязево по громкоговорителям попросила отдыхающих покинуть место отдыха. «В качестве причины называлась авиационная опасность».

В качестве подтверждения журналисты опубликовали видео, на котором не заметно ни массовой паники, ни эвакуации и не слышно объявлений по громкоговорителям.

Подобный контент опубликовал и телеграм-канал «Новороссийск Life».

Вскоре телеграм-канал Brief опубликовал сообщение «В Анапе на пляжах объявили авиационную опасность. Люди массово покидают места отдыха у моря, — KubanPress».

Телеграм-канал «Мэрия Анапы» отреагировал на эти сообщения так:

«В Анапе всё спокойно. Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы воздушной тревоги не объявляло, эвакуационных мероприятий не проводило. Городская система оповещения не включалась, обстановка штатная, спокойная. По факту распространяемой информации и действий на пляже в Витязево проводится проверка».

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Ранее утром 29 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки над городом, во время которой обломки ракет упали на жилые дома.

28 июня власти Крыма назвали фейком призыв к туристам покинуть регион: якобы «злоумышленники создали поддельную страницу» главы республики Сергея Аксенова.

Как сообщали Юга.ру, 23 июня власти Севастополя и Минобороны РФ заявили, что ПВО отразила ракетный удар, в результате чего одна из ракет взорвалась в воздухе над пляжем Учкуевка. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. 25 июня депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя, находящиеся рядом с военными и стратегическими объектами.

Позже губернатор Севастополя ответил, что пляжи закрывать не будут, но организуют укрытия и обеспечат места скопления людей наборами скорой помощи.

Анапа Безопасность Интернет Курорты и туризм Пляжи СВО

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