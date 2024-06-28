Жителям Севастополя и туристам рекомендуют отказаться от посещения некоторых пляжей

Предыстория. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Он предложил главам регионов закрыть пляжи, места отдыха и парки развлечений рядом с военными и стратегическими объектами.

27 июня власти Севастополя на чрезвычайном заседании Законодательного собрания обсудили вопрос безопасности жителей и гостей города. Так, на пляжах появятся временные укрытия.

По словам Развожаева, ограничивать доступ к пляжам в Севастополе не будут. Однако горожанам рекомендуют не посещать те места отдыха, где нет защитных конструкций. В частности, речь о пляжах северной стороны.

К ней относятся «Горизонт», дикий пляж садового товарищества «Чайка» на Радиогорке, Дача Мокроусова, пляж у базы отдыха «Романтик», Офицерский пляж, пляж Инкермана, пляжи мыса Тюбек, пляжи у мыса Лукулл, Константиновский пляж, пляж «Шкипер», пляж поселка Андреевка, пляжи Качи, пляж «Вязовая роща», пляжи Орловки, пляж Любимовки, пляж «Толстяк», пляж «Учкуевка».

Также все общественные места обеспечат наборами для оказания первой помощи.

Кроме того, 27 июня в Севастополе ввели режим оповещения «Баллистика!». Он означает, что людям нужно в течение нескольких минут занять безопасные места. Общественный транспорт во время сигнала будет останавливаться, но пассажиры будут оставаться внутри.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал предложение закрыть пляжи.