«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 самых прибыльных рублевых вкладов на три месяца

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в рейтинг самых выгодных вкладов в рублях на 3 месяца

В рейтинг вошли предложения банков, размещенные на Банки.ру по состоянию на 19 июня 2024 года, с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.

При сравнении вкладов эксперты портала в первую очередь учитывали процентную ставку — номинальную и эффективную, а также дополнительные опции:

В случае, если банк предлагает на выбор опции капитализации или ежемесячной выплаты процентов, при составлении рейтинга учитывали процентную ставку с капитализацией.

8 июня Уралсиб повысил ставки по вкладу «Доход» до 16,11 — 18,20% годовых (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада) с капитализацией процентов.

Максимальную доходность по вкладу — 18,2% годовых с капитализацией процентов — могут получить:

новые клиенты, разместившие на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на 181 день;

клиенты банка, разместившие на вкладе «Доход Private» от 10 млн рублей на 1100 дней (при наличии пакета услуг «Private»).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.