Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра. Пассажиров просят приезжать за 3-4 часа
Из-за технических неисправностей аэропорт Сочи 27 июня увеличил время прохождения предполетного досмотра
27 июня аэропорт Сочи сообщил, что время прохождения предполетного досмотра будет временно увеличено из-за технических неисправностей. Чтобы не опоздать на рейс, пассажирам рекомендуют приезжать в воздушную гавань за три-четыре часа до вылета.
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«Просим сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и делаем всё возможное для скорейшего устранения технических неисправностей», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи хочет построить бомбоубежище на 600 человек. Воздушная гавань разместила госзакупку на проектирование защитного сооружения гражданской обороны почти за 40 млн рублей.