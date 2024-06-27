Фолк-музыка и рок: в «Музейном дворике» Краснодара пройдут бесплатные концерты

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В арт-пространстве возле Художественного музея им. Коваленко пройдут концерты фолк-группы «Уроборос» и рок-коллектива Pasta (12+)

Художественный музей им. Коваленко анонсировал два концерта, которые пройдут в арт-пространстве «Музейный дворик». 

В пятницу, 28 июня, выступит фолк-группа «Уроборос». Музыканты сыграют на этнических и классических инструментах разных народов мира — ирландском бузуки, скрипке, флейте, перкуссии, перуанском кахоне и африканской джембе. Группа исполнит традиционные и авторские песни.

«Музейный дворик»:

В воскресенье, 30 июня, состоится рок-концерт кавер-группы Pasta. Зрители услышат хиты таких групп, как «Кино», «Король и Шут», а также авторский материал музыкантов.

Концерты пройдут 28 и 30 июня в 18:00 в арт-пространстве «Музейный дворик» по адресу Красная, 11. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июня пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно.

Афиша Концерты Краснодар Музеи

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Фолк-музыка и рок: в «Музейном дворике» Краснодара пройдут бесплатные концерты
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