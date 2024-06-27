Фолк-музыка и рок: в «Музейном дворике» Краснодара пройдут бесплатные концерты

В арт-пространстве возле Художественного музея им. Коваленко пройдут концерты фолк-группы «Уроборос» и рок-коллектива Pasta (12+)

Художественный музей им. Коваленко анонсировал два концерта, которые пройдут в арт-пространстве «Музейный дворик». В пятницу, 28 июня, выступит фолк-группа «Уроборос». Музыканты сыграют на этнических и классических инструментах разных народов мира — ирландском бузуки, скрипке, флейте, перкуссии, перуанском кахоне и африканской джембе. Группа исполнит традиционные и авторские песни.

В воскресенье, 30 июня, состоится рок-концерт кавер-группы Pasta. Зрители услышат хиты таких групп, как «Кино», «Король и Шут», а также авторский материал музыкантов.



Концерты пройдут 28 и 30 июня в 18:00 в арт-пространстве «Музейный дворик» по адресу Красная, 11. Вход свободный.