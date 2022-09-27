В Краснодаре появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»

В Краснодаре на Пушкинской площади появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»

Посетителей ждут разнообразные мастер-классы и презентации, а также экскурсии, посвящённые истории музея имени Коваленко, под открытым небом. Участие в мероприятиях будет бесплатным.

Там уже появился первый арт-объект — большой бронзовый бык, созданный из индустриального мусора. «Музейный дворик» находится в Краснодаре по адресу улица Красная, 11.