В Краснодаре появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»

Краснодарский край

Распечатать

  • Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте
    Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте

В Краснодаре на Пушкинской площади появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»

Посетителей ждут разнообразные мастер-классы и презентации, а также экскурсии, посвящённые истории музея имени Коваленко, под открытым небом. Участие в мероприятиях будет бесплатным.

Там уже появился первый арт-объект — большой бронзовый бык, созданный из индустриального мусора. «Музейный дворик» находится в Краснодаре по адресу улица Красная, 11.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Кубань 24: важное
    © Скриншот фото из телеграм-канала Кубань 24: важное
  • Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте
    Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте
  • Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте
    Музейный дворик в Краснодаре © Скриншот фото из группы музея имени Коваленко во ВКонтакте

Как писали Юга.ру, выставкой «Обратимость» в Краснодаре открылось культурное пространство «Пустое место». Оно разместилось в здании бывшего центра современного искусства «Типография» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Цель нового арт-проекта — объединить под одной крышей художников из разных поколений и показать эволюцию и единство творчества в разнообразии стилей. В нём проходят не только выставки, но также мастер-классы, лекции, перформансы, кинопоказы, вечеринки, концерты, маркеты.

Афиша Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»
«Кресты как огни маяка». Под Анапой построят новый храм
В Краснодаре отремонтируют улицы Юннатов и Новороссийскую
Фельдшеру станицы Мостовского района грозит 10 лет за работу по подложному диплому
В Севастополе вернули домой четырёх мобилизованных мужчин. 15-летняя дочь одного из них рассказала, что осталась одна
Московские и краснодарские театры объединятся в творческую лабораторию на фестивале «Александровская крепость»

Лента новостей

«Узких специалистов записывают стрелками»
Вчера, 19:37
«Узких специалистов записывают стрелками»
Как проходит частичная мобилизация в Краснодарском крае
100 тыс. за проезд и кавказцы, спящие на картонках
Вчера, 17:54
100 тыс. за проезд и кавказцы, спящие на картонках
Жители юга РФ рассказали о выездах в Грузию и отказах на границе
В Армавире мобилизовали парня без боевого опыта
Сегодня, 13:41
В Армавире мобилизовали парня без боевого опыта
У него жена на девятом месяце беременности

Реклама на сайте