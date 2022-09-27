В Краснодаре появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»
В Краснодаре на Пушкинской площади появилось новое арт-пространство — «Музейный дворик»
Посетителей ждут разнообразные мастер-классы и презентации, а также экскурсии, посвящённые истории музея имени Коваленко, под открытым небом. Участие в мероприятиях будет бесплатным.
Там уже появился первый арт-объект — большой бронзовый бык, созданный из индустриального мусора. «Музейный дворик» находится в Краснодаре по адресу улица Красная, 11.
Как писали Юга.ру, выставкой «Обратимость» в Краснодаре открылось культурное пространство «Пустое место». Оно разместилось в здании бывшего центра современного искусства «Типография» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.
Цель нового арт-проекта — объединить под одной крышей художников из разных поколений и показать эволюцию и единство творчества в разнообразии стилей. В нём проходят не только выставки, но также мастер-классы, лекции, перформансы, кинопоказы, вечеринки, концерты, маркеты.