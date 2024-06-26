Пластик, одежда, бумага: рассказываем, что будут принимать на сортировку в ТЦ под Краснодаром

В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» пройдёт «Большая сортировка». Активисты будут принимать различные отходы

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что 30 июня в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» состоится «Большая сортировка». Она пройдет с 11:00 до 15:00 на крытой парковке рядом с детской площадкой «Пиратская пристань».

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Что будут принимать? твердый пластик с маркировкой 1, 2, 5, 6;

полиэтиленовые пакеты и пленку;

мягкий пластик с маркировкой 5 (без алюминиевой подложки);

алюминиевые и жестяные банки;

фольгу и алюминиевые крышки от йогуртов;

стеклянные банки и бутылки;

макулатуру — бумагу, картон, газеты, журналы, тетради, тетрапак;

зубные тюбики и щетки;

пластиковые крышки;

карты;

дозаторы;

трубочки;

блистеры от лекарств;

одежду. Также агентство «Ртутная безопасность» будет принимать опасные отходы: термометры, просроченные лекарства, аккумуляторы, батарейки, картриджи, электронные приборы, ртутные и люминесцентные лампы.