Пластик, одежда, бумага: рассказываем, что будут принимать на сортировку в ТЦ под Краснодаром

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» пройдёт «Большая сортировка». Активисты будут принимать различные отходы

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что 30 июня в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» состоится «Большая сортировка». Она пройдет с 11:00 до 15:00 на крытой парковке рядом с детской площадкой «Пиратская пристань».

Узнали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром:

Что будут принимать?

  • твердый пластик с маркировкой 1, 2, 5, 6;
  • полиэтиленовые пакеты и пленку;
  • мягкий пластик с маркировкой 5 (без алюминиевой подложки);
  • алюминиевые и жестяные банки;
  • фольгу и алюминиевые крышки от йогуртов;
  • стеклянные банки и бутылки;
  • макулатуру — бумагу, картон, газеты, журналы, тетради, тетрапак;
  • зубные тюбики и щетки;
  • пластиковые крышки;
  • карты;
  • дозаторы;
  • трубочки;
  • блистеры от лекарств;
  • одежду.

Также агентство «Ртутная безопасность» будет принимать опасные отходы: термометры, просроченные лекарства, аккумуляторы, батарейки, картриджи, электронные приборы, ртутные и люминесцентные лампы.

Напомним, что мусорный полигон Краснодара отправил на утилизацию 7 тыс. 640 тонн отходов за первый квартал 2024 года.

Ранее Юга.ру обсуждали экспертами и мэрией, как изменится вывоз мусора в Краснодаре и почему сортировку отходов не запустить без частного бизнеса.

Краснодар Мусор одежда торговые центры Экология

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