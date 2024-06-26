Пластик, одежда, бумага: рассказываем, что будут принимать на сортировку в ТЦ под Краснодаром
В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» пройдёт «Большая сортировка». Активисты будут принимать различные отходы
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что 30 июня в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» состоится «Большая сортировка». Она пройдет с 11:00 до 15:00 на крытой парковке рядом с детской площадкой «Пиратская пристань».
Узнали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром:
Что будут принимать?
- твердый пластик с маркировкой 1, 2, 5, 6;
- полиэтиленовые пакеты и пленку;
- мягкий пластик с маркировкой 5 (без алюминиевой подложки);
- алюминиевые и жестяные банки;
- фольгу и алюминиевые крышки от йогуртов;
- стеклянные банки и бутылки;
- макулатуру — бумагу, картон, газеты, журналы, тетради, тетрапак;
- зубные тюбики и щетки;
- пластиковые крышки;
- карты;
- дозаторы;
- трубочки;
- блистеры от лекарств;
- одежду.
Также агентство «Ртутная безопасность» будет принимать опасные отходы: термометры, просроченные лекарства, аккумуляторы, батарейки, картриджи, электронные приборы, ртутные и люминесцентные лампы.
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