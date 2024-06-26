Автокредит Уралсиба вошел в десятку лучших займов на подержанные автомобили

Портал Выберу.ру включил автокредит банка Уралсиб на подержанные автомобили в топ-10 лучших в стране за июнь 2024 года

В рейтинге рассматривали наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования (по состоянию на 1 мая 2024 года).

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка .

Как писали Юга.ру, по итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.

В аплреле автокредит без первоначального взноса банка Уралсиб попал в топ-10 лучших в России.