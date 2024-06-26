В парке «Краснодар» демонтируют «Солнечную систему»: на ее месте появится новая локация

В соцсетях появились кадры демонтажа инсталляции «Солнечная система» в парке «Краснодар». На ее месте планируют установить новый арт-объект

25 июня в соцсетях сообщили о демонтаже локации с планетами в парке «Краснодар». На месте инсталляции «Солнечная система» хотят установить новый арт-объект.

Локацию открыли в парке «Краснодар» 21 декабря 2023 года. Стартовой точкой инсталляции являлось Солнце. От него планеты размещались, как в Солнечной системе. Их орбиты были обведены линией согласно радиусу окружности движения. Объект начинал светиться с 16:30.

«Свободное пространство на площадке занимают более тысячи стробоскопов, создающих эффект звёздного неба. Их мерцание воссоздает сияние далёких звёзд в глубине космоса», — рассказывала в декабре 2023 года пресс-служба парка.