Краснодарский Театр защитника Отечества покажет сказку для взрослых по Шварцу

Краснодарский край

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  • Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на премьеру нового спектакля по пьесе Евгения Шварца. Показы пройдут 6 и 7 июля (18+)

Краснодарский Театр защитника Отечества анонсировал на 6-7 июля премьерные показы спектакля «Тень». За основу сценария взяли одноименную пьесу Евгения Шварца. Над постановкой сатирической сказки для взрослых работают главный режиссер Андрей Корионов и художник Николь Кламперт.

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Пьеса «Тень», написанная в 1937—1940 годах, составляет с «Драконом» и «Голым королём» трилогию памфлетов. Ученый Христиан-Теодор отправляется на поиски истины и знаний в город, где оживают сказки. Там герой встречает свою любовь, но в дело вмешивается его тень, желающая занять место хозяина.

Премьерные показы пройдут 6 и 7 июля в 17:00. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы имени Горькова анонсировал на 6-7 июля премьерные показы постановки «Зойкина квартира». За основу сценария взяли одноименное произведение Михаила Булгакова. 

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