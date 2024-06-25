Шведские стенки, турники, брусья: в спортивной школе Туапсе появился новый инвентарь

Пресс-служба Туапсинского морского торгового порта сообщила, что в начале июня предприятие обеспечило спортивную школу №6 в Туапсе, расположенную на территории стадиона «Водник», новым оборудованием. ТМТП помог закупить четыре металлические шведские стенки, два навесных турника и два навесных брусьев-пресса. Новый инвентарь будут использовать дети от 7 до 18 лет во время занятий по легкой атлетике и футболу.

Воспитанники спортивной школы регулярно участвуют в различных соревнованиях. В этом году они ездили на состязания ЮФО, где стали победителями и призерами. Несколько спортсменов вошли в сборную России. Для подготовки и внутренних состязаний обучающимся был необходим электронный счетчик кругов. Туапсинский морской торговый порт помог с его приобретением.

«Тренера рассказывают, что дети обрадовались новым тренажерам. Им это было необходимо для участия в соревнованиях. Теперь в случае плохой погоды ребята смогут проводить разминку в спортивном зале. А во время тренировки одновременно занять инвентарь смогут сразу четыре ученика», — рассказал директор спортивной школы №6 в Туапсе Валерий Мавриди.