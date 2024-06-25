Шведские стенки, турники, брусья: в спортивной школе Туапсе появился новый инвентарь

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта
    © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта

Туапсинский морской торговый порт выделил спортивной школе №6 новое оборудование

Пресс-служба Туапсинского морского торгового порта сообщила, что в начале июня  предприятие обеспечило спортивную школу №6 в Туапсе, расположенную на территории стадиона «Водник», новым оборудованием. ТМТП помог закупить четыре металлические шведские стенки, два навесных турника и два навесных брусьев-пресса. Новый инвентарь будут использовать дети от 7 до 18 лет во время занятий по легкой атлетике и футболу. 

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Воспитанники спортивной школы регулярно участвуют в различных соревнованиях. В этом году они ездили на состязания ЮФО, где стали победителями и призерами. Несколько спортсменов вошли в сборную России. Для подготовки и внутренних состязаний обучающимся был необходим электронный счетчик кругов. Туапсинский морской торговый порт помог с его приобретением. 

«Тренера рассказывают, что дети обрадовались новым тренажерам. Им это было необходимо для участия в соревнованиях. Теперь в случае плохой погоды ребята смогут проводить разминку в спортивном зале. А во время тренировки одновременно занять инвентарь смогут сразу четыре ученика», — рассказал директор спортивной школы №6 в Туапсе Валерий Мавриди. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта
    © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта
  • © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта
    © Фото предоставлено пресс-службой Туапсинского морского торгового порта

Напомним, что в июне 2024 года Туапсинский морской торговый порт закупил инвентарь для городской спортивной школы №3.

Как писали ранее Юга.ру, в мае 2024 года Туапсинский морской торговый порт подарил городской спортивной школе №2 инвентарь для тхэквондо, а также совместно с Эколого-биологическим центром Туапсе организовал для школьников экологические уроки.

Дети Спорт Туапсинский район Школа

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