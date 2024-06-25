«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 самых выгодных вкладов на полгода
Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в пятерку вкладов на полгода с наиболее привлекательными ставками
В мини-исследовании эксперты представили пятерку предложений российских банков с наиболее привлекательными процентными ставками по вкладам. «Доход» занял пятую строчку рейтинга.
8 июня Уралсиб повысил ставки по вкладу «Доход» до 16,11 — 18,20% годовых (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада) с капитализацией процентов.
Максимальную доходность по вкладу — 18,2% годовых с капитализацией процентов — могут получить:
- новые клиенты, разместившие на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на 181 день;
- клиенты банка, разместившие на вкладе «Доход Private» от 10 млн рублей на 1100 дней (при наличии пакета услуг «Private»).
Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.
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