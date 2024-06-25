«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 самых выгодных вкладов на полгода

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в пятерку вкладов на полгода с наиболее привлекательными ставками

В мини-исследовании эксперты представили пятерку предложений российских банков с наиболее привлекательными процентными ставками по вкладам. «Доход» занял пятую строчку рейтинга.

8 июня Уралсиб повысил ставки по вкладу «Доход» до 16,11 — 18,20% годовых (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада) с капитализацией процентов.

Максимальную доходность по вкладу — 18,2% годовых с капитализацией процентов — могут получить: