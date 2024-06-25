МегаФон модернизировал 310 вышек связи в Краснодарском крае

МегаФон расширил зону покрытия сети в 24 районах Краснодарского края

При подготовке к летнему сезону оператор с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории Кубани. Полученные данные стали основой для проведения масштабной модернизации на более 310 телеком-объектах. В результате расширилась площадь покрытия в регионе, улучшились проникновение сигнала внутрь зданий и скорость загрузки данных.

Особое внимание уделили популярным туристическим местам, трассам, ведущим к побережьям Черного и Азовского морей, к горам и термальным источникам. Работы провели в 5 населённых пунктах края и их пригороде: Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Геленджике, Анапе. Изменения коснулись и 24 районов региона, в числе которых самые большие по численности населения: Динской, Крымский, Ейский, Славянский, Туапсинский, Темрюкский, Северский, Мостовской и другие.

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Расширение покрытия также увеличило зону действия технологии VoLTE, которая даёт возможность разговаривать по мобильному телефону и одновременно пользоваться приложениями онлайн. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука, что особенно актуально в многолюдных городских локациях.

«К июню мы завершили очередной этап развития сети, чтобы южане и гости региона могли быстрее строить маршруты, пользоваться интернет-банкингом и искать информацию в сети. Для предоставления абонентам комфортных скоростей наши специалисты регулярно расширяют ресурсы действующего оборудования. Причём в первую очередь в тех локациях, где растут объёмы интернет‑трафика», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Оператор регулярно проверяет как нагрузку на сеть в регионе, так и востребованность новых сетевых сервисов у пользователей. К середине июня жители и путешественники края начали ежемесячно использовать на 24% больше данных, чем годом ранее. Более 48% данных приходится на видеохостинги и онлайн‑кинотеатры. В тройку самых популярных ресурсов входят соцсети и мессенджеры. В топе — «ВКонтакте» и Telegram.