Клиенты Уралсиба смогут снимать наличные с бизнес-карт «Мир» на кассах магазинов
Банк Уралсиб предложил владельцам бизнес-карт «Мир» новую услугу — получение наличных в рублях в магазинах
Услуга* автоматически доступна держателям любых бизнес-карт «Мир». Лимиты выдачи — 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. Наличные на кассе магазина можно получить только при совершении покупки.
Чтобы снять наличные с бизнес-карты в магазине, нужно:
- перед покупкой сообщить кассиру нужную сумму;
- подтвердить покупку пин-кодом.
Далее останется получить наличные и чек, подтверждающий покупку и выдачу наличных с карты.
Подробности о бизнес-картах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте банка.
*Деньги выдают при наличии технической возможности в торговой точке. За услугу взимается комиссия по тарифам банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых.
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