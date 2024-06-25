Клиенты Уралсиба смогут снимать наличные с бизнес-карт «Мир» на кассах магазинов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб предложил владельцам бизнес-карт «Мир» новую услугу — получение наличных в рублях в магазинах

Услуга* автоматически доступна держателям любых бизнес-карт «Мир». Лимиты выдачи — 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. Наличные на кассе магазина можно получить только при совершении покупки.

Чтобы снять наличные с бизнес-карты в магазине, нужно:

  • перед покупкой сообщить кассиру нужную сумму;
  • подтвердить покупку пин-кодом.

Далее останется получить наличные и чек, подтверждающий покупку и выдачу наличных с карты.

Подробности о бизнес-картах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте банка.

*Деньги выдают при наличии технической возможности в торговой точке. За услугу взимается комиссия по тарифам банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых.

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