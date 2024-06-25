Клиенты Уралсиба смогут снимать наличные с бизнес-карт «Мир» на кассах магазинов

Банк Уралсиб предложил владельцам бизнес-карт «Мир» новую услугу — получение наличных в рублях в магазинах

Услуга* автоматически доступна держателям любых бизнес-карт «Мир». Лимиты выдачи — 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. Наличные на кассе магазина можно получить только при совершении покупки.

Чтобы снять наличные с бизнес-карты в магазине, нужно:

перед покупкой сообщить кассиру нужную сумму;

подтвердить покупку пин-кодом.

Далее останется получить наличные и чек, подтверждающий покупку и выдачу наличных с карты.