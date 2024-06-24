Кино и йога на берегу озера: в горах Сочи запустили бесплатные летние развлечения

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» заработали сразу несколько бесплатных развлечений: йога на берегу озера, кинопоказы под открытым небом, шоу мыльных пузырей и не только (0+)

Главной площадкой для летних развлечений стал пляж горного озера «Роза Бич» на высоте 560 метров над уровнем моря.

Здесь гости могут начать день в горах с дыхательных практик и физической активности. По средам, пятницам и воскресеньям для них организуют бесплатные полуторачасовые занятия по йоге или фитнесу. Старт — в 8:00. Всего подготовили 25 ковриков, но все желающие могут присоединиться к тренировкам со своими. Занятия проводят сертифицированные инструкторы. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте sport-na-ozere.timepad.ru.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Детская программа начинается в 18:00. Маленьких гостей ждут у горного озера каждую неделю летнего сезона со среды по воскресенье. Все ребята смогут сделать стильный аквагрим и посмотреть шоу мыльных пузырей. Завершает анимацию получасовая дискотека.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Вечерами в четверг и субботу в этой же локации проходят кинопоказы под открытым небом. Сеансы начинаются в 20:10. Вместо сидений в необычном кинотеатре на берегу горного озера используют комфортные подушки. Каждую пятницу и воскресенье гостей ждут выступления гитаристов, пианистов и вокалистов.

Бесплатные развлечения организовали не только на нижней отметке курорта «Роза Хутор», но и в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Здесь каждую пятницу, субботу и воскресенье с 18:30 до 20:30 звучат диджей-сеты. Место — смотровая площадка напротив отеля Ski Inn SPA Hotel с видом на долину реки Мзымта.

Все мероприятия организуют по фактической погоде. Следить за актуальным расписанием бесплатной анимационной программы можно в телеграм-канале курорта «Роза Хутор».

Еще одна идея для активного отдыха на «Роза Хутор» — прогулка по горной тропе. На курорте их 29, одну из них Юга.ру протестировали на себе. «Озерный траверс» — это «зеленый» (легкий) кольцевой маршрут из Горной Олимпийской деревни к двум озерам оснежения — зимой вода из них поступает в снежные пушки. Фото и подробности.

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