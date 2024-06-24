В Сочи на фасаде дольмена обнаружили барельефы с изображением сцены охоты на оленей

В Большом Сочи ученые исследовали художественную барельефную композицию, обнаруженную на дольмене хребта Мизегух

18 июня заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов сообщил ТАСС об исследованиях барельевной композиции. Ее обнаружили на дольмене хребта Мизегух в Большом Сочи (бассейн реки Аше). На нем изображена сцена загонной охоты на оленей.

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«Мы обнаружили и исследовали уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф, изображенный на фасаде дольмена. На нем изображена сцена загонной охоты на оленей. Сюжет со сценой загонной охоты на оленей был широко распространен с глубокой древности на всей территории Евразии, но в барельефной технике на мегалитах Кавказа встречается впервые», — рассказал Кизилов.



По словам ученого, на фасаде дольмена изображены олениха с детенышем, которых преследует собака, два охотника с луками, три пары человекоподобных фигур (предположительно танцующих) и пять птицеобразных существ, сидящих в ряд друг за другом.



На фигурах всех антропоморфных существ заметны утолщения на бедрах с выступом спереди. Как предполагает специалист, это изображение узла набедренной повязки.

В отличие от оленей, охотников и танцоров, изображения птиц ученым пока не известны. Из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически не различимы при обычном освещении. Они проявились только при «рисующем свете», то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена.



Изображения ученые обнаружили летом 2023 года на дольмене, не включенном в реестр краевого управления госохраны объектов культурного наследия.



«Результаты исследования петроглифов на дольмене хребта Мизегух, завершившиеся в этом году, продемонстрировали перспективность применения использованной нами методики фотограмметрии с последующей 3D-обработкой. Это позволит выявлять плохо сохранившиеся изображения, в том числе, на уже известных мегалитических памятниках Западного Кавказа», — отметил эксперт.