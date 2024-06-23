Мэрия Сочи запустила бесплатные уроки по плаванию для детей

Краснодарский край

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  • © Фото Limor Zellermayer с сайта Unsplash.com
    © Фото Limor Zellermayer с сайта Unsplash.com

Городской проект «Всеобуч по плаванию» на открытой воде стартовал в Сочи — детей учат плавать, занятия бесплатные

22 июня мэрия Сочи сообщила, что на курорте стартовал проект «Всеобуч по плаванию» на открытой воде.

Бесплатные занятия для детей инструкторы проводят с 8 до 10 часов утра на двух пляжах — «Дагомыс» в Лазаревском районе и «Маяк» в Центральном. В ближайшее время обучение также будет проходить на пляжах «Лазурь», «Волна», «Приморский». Посещать уроки могут как дети из Сочи, так и гости курорта, но в сопровождении одного из родителей.

«Кроме того, более чем для 12 тысяч воспитанников спортивных школ города проводятся занятия по общефизической подготовке на пляжах Сочи во всех внутригородских районах», — добавили в мэрии.

Узнать о свободных местах в группах и записать ребенка можно по телефону: 8(862)262-26-90.

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Дети Плавание Сочи Черное море

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