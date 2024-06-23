Мэрия Сочи запустила бесплатные уроки по плаванию для детей

22 июня мэрия Сочи сообщила, что на курорте стартовал проект «Всеобуч по плаванию» на открытой воде.

Бесплатные занятия для детей инструкторы проводят с 8 до 10 часов утра на двух пляжах — «Дагомыс» в Лазаревском районе и «Маяк» в Центральном. В ближайшее время обучение также будет проходить на пляжах «Лазурь», «Волна», «Приморский». Посещать уроки могут как дети из Сочи, так и гости курорта, но в сопровождении одного из родителей.