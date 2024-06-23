На участке трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой введут реверсивное движение

Краснодарский край

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  • Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае частично перекроют в понедельник, 24 июня

21 июня компания «Автодор» сообщила, что 24 июня с 6:00 до 13:00 на участке М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будет организовано реверсивное движение — дорожники будут ремонтировать парапетное ограждение.

Схема реверсивного движения 24 июня на 1413 км трассы М-4 «Дон»

Схема реверсивного движения 24 июня на 1413 км трассы М-4 «Дон»

Работы будут проходить на 1413 км трассы в районе Хребтового перевала.

«Просим автомобилистов быть внимательными в пути и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в «Автодоре».

Как писали Юга.ру, автомобилисты даже по будням стоят в пробках по несколько часов. 17 июня, в понедельник, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе образовался 5-километровый затор.

Пробка на 18,5 км образовалась на трассе М-4 «Дон» к Черному морю также 20 июня.

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На участке трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой введут реверсивное движение
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