Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 22-23 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в регионе 22-23 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура ночью 13-18 °С, на Азовском побережье 17-22 °С, в предгорных районах 10-15 °С, в горах 6-11 °С. Днем воздух прогреется до 28-33 °С, в горах 19-24 °С.

На Черноморском побережье будет малооблачно и тоже без осадков. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре на выходных синоптики прогнозируют ночью 16 °С, днем днем 31-33 °С.

Читайте также:

Температура морской воды:

  • в Ейске 25 °С;
  • в Должанской 24 °С;
  • в Приморско-Ахтарске 24 °С;
  • в Тамани 26 °С;
  • в Темрюке 25 °С;
  • в Анапе 24 °С;
  • в Новороссийске 21 °С;
  • в Геленджике 24 °С;
  • в Сочи 24 °С;
  • в Туапсе 23 °С.

Как писали Юга.ру, 21 июня из-за усиления отжимного ветра в Анапе ввели ограничения на использование катамаранов, надувных кругов и матрасов.

Погода

Новости

В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий
РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов
Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте