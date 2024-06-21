Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 22-23 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в регионе 22-23 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура ночью 13-18 °С, на Азовском побережье 17-22 °С, в предгорных районах 10-15 °С, в горах 6-11 °С. Днем воздух прогреется до 28-33 °С, в горах 19-24 °С.

На Черноморском побережье будет малооблачно и тоже без осадков. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре на выходных синоптики прогнозируют ночью 16 °С, днем днем 31-33 °С.