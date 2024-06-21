Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи
Новый автобусный маршрут свяжет Краснодарский край и Ростовскую область
Пресс-служба «Донавтовокзала» сообщила, что 21 июня из Таганрога запустят автобус в Сочи. Данный маршрут будет работать ежедневно.
Транспорт будет выезжать из Таганрога в 22:00. Предполагается остановка в Ростове-на-Дону на главном автовокзале в 23:45. В пути пассажиры проведут 11 часов. В Сочи автобус будет прибывать в 09:00.
По пути также предусмотрены остановки в Туапсе, Лазаревском и Лоо. Стоимость билета — 2675 рублей.
Как писали ранее Юга.ру, 1 июня общественный транспорт Сочи перешел на летний режим. Автобусы будут курсировать по городу до 23:00. При этом между Сочи и Адлером — до полуночи.
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