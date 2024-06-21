Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Новый автобусный маршрут свяжет Краснодарский край и Ростовскую область

Пресс-служба «Донавтовокзала» сообщила, что 21 июня из Таганрога запустят автобус в Сочи. Данный маршрут будет работать ежедневно.

Читайте также:

Транспорт будет выезжать из Таганрога в 22:00. Предполагается остановка в Ростове-на-Дону на главном автовокзале в 23:45. В пути пассажиры проведут 11 часов. В Сочи автобус будет прибывать в 09:00.

По пути также предусмотрены остановки в Туапсе, Лазаревском и Лоо. Стоимость билета — 2675 рублей.

Как писали ранее Юга.ру, 1 июня общественный транспорт Сочи перешел на летний режим. Автобусы будут курсировать по городу до 23:00. При этом между Сочи и Адлером — до полуночи.

Дороги Курорты и туризм путешествия Сочи Транспорт

Новости

Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи
На Ставрополье открыли новый турмаршрут
Аэропорт Сочи принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана
Краснодарцев приглашают на лекцию «Стрит-арт в городском пространстве». Ее проведет автор баннера о Кубани на Шри-Ланке
Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается спад жары до 29 °С
Убийственное искусство и Дориан Грей. В краснодарцев приглашают на образовательные лекции

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте