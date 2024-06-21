Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Пресс-служба «Донавтовокзала» сообщила , что 21 июня из Таганрога запустят автобус в Сочи. Данный маршрут будет работать ежедневно.

Транспорт будет выезжать из Таганрога в 22:00. Предполагается остановка в Ростове-на-Дону на главном автовокзале в 23:45. В пути пассажиры проведут 11 часов. В Сочи автобус будет прибывать в 09:00.

По пути также предусмотрены остановки в Туапсе, Лазаревском и Лоо. Стоимость билета — 2675 рублей.