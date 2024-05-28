Жители юга России купили 80 тысяч билетов на междугородние автобусы в мобильном приложении российского банка

Краснодарский край, Крым

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  • Автобус на вокзале в Геленджике © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Автобус на вокзале в Геленджике © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Популярность онлайн-билетов на междугородние автобусы на юге России выросла в 5 раз с начала года

Среди жителей Краснодарского края, Крыма и Севастополя 80% билетов в приложении «РНКБ 24/7» ежедневно приобретают пользователи андроидов, 63% покупателей — женщины, а средний возраст пассажира — 32 года, отмечают в банке.

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При покупке билета онлайн пассажиры самостоятельно выбирают место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место и оплачивают покупку со своей карты или счета. Данные о пассажире переносятся из приложения автоматически.

После оплаты билет можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на устройство. При посадке на автобус достаточно квитанции в электронном виде.

Как писали Юга.ру, с 1 июня общественный транспорт Сочи переходит на летний режим: автобусы будут ходить до полуночи.

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