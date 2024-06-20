В Краснодаре пройдет лекция «Как путешествовать бюджетно»

В Краснодаре 21 июня пройдет лекция, посвященная путешествиям. Гости узнают, как познавать мир бюджетно (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Как путешествовать бюджетно». Встречу 21 июня проведет Евгения Золотарёва. Спикер поделится своим опытом волонтёрства, участия в экспедициях, автостопа и каучсëрфинга.

Программа:

как и на чем можно существенно экономить в путешествиях;

как повидать мир практически бесплатно;

на каких ресурсах искать программы.

«Встреча будет интересна всем, кто хочет увидеть много, а заплатить мало», — считают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.