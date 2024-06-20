В Краснодаре пройдет лекция «Как путешествовать бюджетно»
В Краснодаре 21 июня пройдет лекция, посвященная путешествиям. Гости узнают, как познавать мир бюджетно (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Как путешествовать бюджетно». Встречу 21 июня проведет Евгения Золотарёва. Спикер поделится своим опытом волонтёрства, участия в экспедициях, автостопа и каучсëрфинга.
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Программа:
- как и на чем можно существенно экономить в путешествиях;
- как повидать мир практически бесплатно;
- на каких ресурсах искать программы.
«Встреча будет интересна всем, кто хочет увидеть много, а заплатить мало», — считают организаторы.
Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня состоится лекция «Итан и Джоэл Коэны: черный юмор, метафоры и мастерство диалога». На встрече участники разберутся в философских подтекстах фильмов известных режиссеров.