В Краснодаре пройдет лекция «Как путешествовать бюджетно»

Краснодарский край

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  • На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре 21 июня пройдет лекция, посвященная путешествиям. Гости узнают, как познавать мир бюджетно (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Как путешествовать бюджетно». Встречу 21 июня проведет Евгения Золотарёва. Спикер поделится своим опытом волонтёрства, участия в экспедициях, автостопа и каучсëрфинга.

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Программа:

  • как и на чем можно существенно экономить в путешествиях;
  • как повидать мир практически бесплатно;
  • на каких ресурсах искать программы.

«Встреча будет интересна всем, кто хочет увидеть много, а заплатить мало», — считают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня состоится лекция «Итан и Джоэл Коэны: черный юмор, метафоры и мастерство диалога». На встрече участники разберутся в философских подтекстах фильмов известных режиссеров.

Афиша Краснодар Лекции отдых путешествия Развлечения

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