В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет вечер корейских сериалов

Парк «Краснодар» анонсировал на 21 июня программу для любителей корейских сериалов. Зрителям предлагают посмотреть первые серии дорам «Похититель: Хранитель сокровищ», «Королева кольца» и «Запрет на браки в Чосоне».

В программе также конкурсы и розыгрыши призов. Сбор гостей в 19:00. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

Дорама — японский вариант слова «драма». Это общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. Однако у российской аудитории термин «дорама» закрепился именно за южнокорейскими проектами. Некоторые популярные сериалы: «Игра в кальмара», «Мы все мертвы», «Ювенальный суд», «Мистический бар на колесах», «Отряд Хваран».