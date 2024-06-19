В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет вечер корейских сериалов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 21 июня стартуют летние показы «Кино. Лето. Триколор» (16+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 21 июня программу для любителей корейских сериалов. Зрителям предлагают посмотреть первые серии дорам «Похититель: Хранитель сокровищ», «Королева кольца» и «Запрет на браки в Чосоне».

В программе также конкурсы и розыгрыши призов. Сбор гостей в 19:00. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

Дорама — японский вариант слова «драма». Это общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. Однако у российской аудитории термин «дорама» закрепился именно за южнокорейскими проектами. Некоторые популярные сериалы: «Игра в кальмара», «Мы все мертвы», «Ювенальный суд», «Мистический бар на колесах», «Отряд Хваран».

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 июня выход на экраны мультфильма «Головоломка 2». Ленту будут показывать в форматах 2D и 3D под названием «Школа развития».

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В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет вечер корейских сериалов
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