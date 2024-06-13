В Краснодаре откроется фотовыставка «Непридуманный сюжет»

В Краснодаре покажут более 60 черно-белых работ Дмитрия Фисенко (12+)

Краснодарская галерея «Арт-союз» анонсировала на 14 июня открытие фотовыставки Дмитрия Фисенко «Непридуманный сюжет». Это новая глава авторского проекта «Дневник фотопрогульщика».

Посетители увидят более 60 черно-белых снимков, которые не ограничены одним жанром или направлением. Каждая работа — отдельная страница дневника, увлекательный рассказ или история из жизни.

Выставка будет работать до 2 июля по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.