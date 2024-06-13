В Краснодаре откроется фотовыставка «Непридуманный сюжет»
В Краснодаре покажут более 60 черно-белых работ Дмитрия Фисенко (12+)
Краснодарская галерея «Арт-союз» анонсировала на 14 июня открытие фотовыставки Дмитрия Фисенко «Непридуманный сюжет». Это новая глава авторского проекта «Дневник фотопрогульщика».
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Посетители увидят более 60 черно-белых снимков, которые не ограничены одним жанром или направлением. Каждая работа — отдельная страница дневника, увлекательный рассказ или история из жизни.
Выставка будет работать до 2 июля по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.
Дмитрий Фисенко родился в Туапсе, окончил Краснодарский государственный институт культуры. Является членом Союза фотохудожников России с 2021 года, заслуженным работником культуры Краснодарского края, автором 7-ми персональных и более десятка групповых выставок. Дважды стипендиант Министерства культуры РФ.
Как писали Юга.ру, фотохудожница Людмила Волченко, снимающая женские портреты, анонсировала на 16 июня однодневную выставку «Мне не больно». Цель проекта — осветить ментальные проблемы, которые часто губят людей изнутри.