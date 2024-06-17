В Сочи назначили исполняющего обязанности мэра. Кратко об Андрее Прошунине

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru
    © Фото с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

В Сочи назначили первого вице-мэра и исполняющего обязанности главы курорта. Им стал Андрей Прошунин

17 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что на планерном совещании в мэрии Сочи назначили первого замглавы курорта. Им стал Андрей Прошунин.

Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия»:

Также стали известны задачи чиновника на новом посту:

  • динамика прироста населения;
  • устранение инфраструктурных ограничений.
  • строительство и ремонт очистных сооружений в Сочи;
  • реконструкция ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.

Андрей Прошунин родился в 1970 году. Он закончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция».

С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже работал в краевой администрации: начальником управления экономики и целевых программ (ликвидировано); замминистра, потом — и. о. министра и министром стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности; замминистра промышленности и энергетики; первым замминистра ТЭК и ЖКХ.

С декабря 2021 года он занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

СМИ сообщали, что в 2021 году Прошунин задекларировал доход в 1,48 млн рублей, а его супруга — в 1 рубль 82 копейки. Чиновнику принадлежит квартира площадью 83,7 кв. метров и автомобиль Land Rover.

5 декабря 2022 года его назначили на должность вице-губернатора, курирующего министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Прошунин регулярно сообщал о работе краевой администрации, в том числе по: установке мусорных контейнеров; рекультивации существующих мусорных полигонов и проектированию новых; закупке электробусов; созданию комиссии по переселению жителей Херсона.

Также он общался с активистами, требующими закрыть свалку в Полтавской.

Напомним, что в декабре 2023 года в Сочи глава департамента архитектуры Павел Обертинский ушел с поста через две недели. Сейчас его должность занимает Юлия Лариошина. До этого она была начальницей отдела территориального планирования.

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