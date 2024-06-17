В Сочи назначили исполняющего обязанности мэра. Кратко об Андрее Прошунине

Андрей Прошунин родился в 1970 году. Он закончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция».



С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже работал в краевой администрации: начальником управления экономики и целевых программ (ликвидировано); замминистра, потом — и. о. министра и министром стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности; замминистра промышленности и энергетики; первым замминистра ТЭК и ЖКХ.



С декабря 2021 года он занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.



СМИ сообщали, что в 2021 году Прошунин задекларировал доход в 1,48 млн рублей, а его супруга — в 1 рубль 82 копейки. Чиновнику принадлежит квартира площадью 83,7 кв. метров и автомобиль Land Rover.



5 декабря 2022 года его назначили на должность вице-губернатора, курирующего министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.



Прошунин регулярно сообщал о работе краевой администрации, в том числе по: установке мусорных контейнеров; рекультивации существующих мусорных полигонов и проектированию новых; закупке электробусов; созданию комиссии по переселению жителей Херсона.



Также он общался с активистами, требующими закрыть свалку в Полтавской.