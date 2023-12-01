В Сочи глава департамента архитектуры ушел с поста через две недели

В Сочи и. о. главы департамента архитектуры и градостроительства Павел Обертинский ушел с поста через две недели. Эти сведения опубликованы на сайте администрации курорта, на них обратил внимание «Ъ-Кубань».

Сейчас должность Обертинского занимает Юлия Лариошина. До этого она была начальницей отдела территориального планирования.



Павел Обертинский занял свой пост 14 ноября. Ранее чиновник был главным специалистом отдела благоустройства департамента.



До Обертинского должность руководителя департамента архитектуры Сочи занимал Дмитрий Литвинец. Его назначили весной 2022 года.



Напомним, что в конце октября 2023 года актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров занял пост министра культуры Северной Осетии.