Вклад в юанях банка Уралсиб вошел в топ-10 самых выгодных за июнь

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFmmG
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Портал «Выберу.ру» включил «Доход» банка Уралсиб в десятку самых выгодных вкладов в юанях за июнь 2024 года

Эксперты проанализировали текущие предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2024-го) и определили 20 самых выгодных вариантов. 

При подготовке рейтинга учитывали не только процентную ставку, но и другие параметры:

  • минимальные сумму и срок;
  • возможность капитализации процентов;
  • порядок пополнения и расходования средств; 
  • условия досрочного расторжения или пролонгации договора;
  • реальный денежный доход по окончании срока действия вклада с конвертацией в рубли;
  • дополнительные возможности для вкладчиков.

Вклад «Доход» в китайских юанях можно открыть в офисе банка или дистанционно в «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и снятие средств не предусмотрены. Ставки по вкладу «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада варьируются от 2,81 до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее Уралсиб поднял ставку по рублевому вкладу до 18,2%.

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