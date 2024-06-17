Вклад в юанях банка Уралсиб вошел в топ-10 самых выгодных за июнь

Портал «Выберу.ру» включил «Доход» банка Уралсиб в десятку самых выгодных вкладов в юанях за июнь 2024 года

Эксперты проанализировали текущие предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2024-го) и определили 20 самых выгодных вариантов. При подготовке рейтинга учитывали не только процентную ставку, но и другие параметры: минимальные сумму и срок;

возможность капитализации процентов;

порядок пополнения и расходования средств;

условия досрочного расторжения или пролонгации договора;

реальный денежный доход по окончании срока действия вклада с конвертацией в рубли;

дополнительные возможности для вкладчиков.

Вклад «Доход» в китайских юанях можно открыть в офисе банка или дистанционно в «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и снятие средств не предусмотрены. Ставки по вкладу «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада варьируются от 2,81 до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.