Вклад в юанях банка Уралсиб вошел в топ-10 самых выгодных за июнь
Портал «Выберу.ру» включил «Доход» банка Уралсиб в десятку самых выгодных вкладов в юанях за июнь 2024 года
Эксперты проанализировали текущие предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2024-го) и определили 20 самых выгодных вариантов.
При подготовке рейтинга учитывали не только процентную ставку, но и другие параметры:
- минимальные сумму и срок;
- возможность капитализации процентов;
- порядок пополнения и расходования средств;
- условия досрочного расторжения или пролонгации договора;
- реальный денежный доход по окончании срока действия вклада с конвертацией в рубли;
- дополнительные возможности для вкладчиков.
Вклад «Доход» в китайских юанях можно открыть в офисе банка или дистанционно в «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и снятие средств не предусмотрены. Ставки по вкладу «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада варьируются от 2,81 до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее Уралсиб поднял ставку по рублевому вкладу до 18,2%.