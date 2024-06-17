Пробка на 5,5 км образовалась 17 июня на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

На трассе в сторону Черного моря продолжают образовываться заторы. Причем вне зависимости от дня недели

По данным «Яндекс.Карты»17 июня, в понедельник, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе образовалась пятикилометровая пробка — с 1383-го по 1388-й км в сторону Черного моря. На преодоление затора у водителей уйдет около часа.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

В районе Молдавановки проезд пока свободен. Небольшие затруднения в движении наблюдаются в районе Хребтового — с 1410-го по 1413-й км и Дефановки — с 1428-го км по 1429 км.

Как писали Юга.ру, до сентября на Черноморское побережье будут ходить «детские» поезда. Они сформированы из вагонов с биотуалетами, кондиционерами и розетками.

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Пробка на 5,5 км образовалась 17 июня на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря
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До сентября на Черноморское побережье будут ходить «детские» поезда
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