Пробка на 5,5 км образовалась 17 июня на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

На трассе в сторону Черного моря продолжают образовываться заторы. Причем вне зависимости от дня недели

По данным «Яндекс.Карты», 17 июня, в понедельник, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе образовалась пятикилометровая пробка — с 1383-го по 1388-й км в сторону Черного моря. На преодоление затора у водителей уйдет около часа.

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В районе Молдавановки проезд пока свободен. Небольшие затруднения в движении наблюдаются в районе Хребтового — с 1410-го по 1413-й км и Дефановки — с 1428-го км по 1429 км.