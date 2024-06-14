1000 свечей и величайшие саундтреки. В парке «Краснодар» состоится концерт Luminary
В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет концерт Luminary. Оркестр исполнит популярные саундтреки (16+)
Проект Luminary анонсировал на 20 июня новую концертную программу. Оркестр исполнит произведения из фильмов «Свой среди чужих», «Интерстеллар», «Ла-ла-лэнд», «Запах женщины», «1+1» и другие известные композиции. И всё это в окружении сотен зажженных свечей.
Организаторы обещают создать уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Начало в 20:30. Стоимость билетов от 750 рублей.
Как писали Юга.ру, под Геленджиком отметят праздник Ивана Купалы в духе древних традиций и обычаев. Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение.
10 июня, 13:41Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
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