1000 свечей и величайшие саундтреки. В парке «Краснодар» состоится концерт Luminary

Краснодарский край

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  • Шоу Luminary © Скриншот видео с YouTube-канала Lyminary Show
    Шоу Luminary © Скриншот видео с YouTube-канала Lyminary Show

В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет концерт Luminary. Оркестр исполнит популярные саундтреки (16+)

Проект Luminary анонсировал на 20 июня новую концертную программу. Оркестр исполнит произведения из фильмов «Свой среди чужих», «Интерстеллар», «Ла-ла-лэнд», «Запах женщины», «1+1» и другие известные композиции. И всё это в окружении сотен зажженных свечей.

Организаторы обещают создать уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Начало в 20:30. Стоимость билетов от 750 рублей.

Как писали Юга.ру, под Геленджиком отметят праздник Ивана Купалы в духе древних традиций и обычаев. Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение.

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1000 свечей и величайшие саундтреки. В парке «Краснодар» состоится концерт Luminary
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