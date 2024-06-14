МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Сириусе до 276 Мбит/с

МегаФон зафиксировал в Сириусе повышенный спрос на мобильный интернет и увеличил емкость сети

Пиковая скорость передачи данных в сети МегаФона в Сириусе теперь достигает 276 Мбит/с. Сириус — первая в России федеральная территория и южный центр науки и инноваций в окружении гор, моря, Олимпийских объектов, мест детских и взрослых развлечений, разнообразных отелей. Также тут есть собственная железнодорожная станция и морской порт.

«Сириус постоянно находится в фокусе внимания приезжих. Одни едут сюда, чтобы поучаствовать в международных форумах и фестивалях, другие же отправляются на экскурсии или самостоятельные короткие прогулки. Мы развиваем сеть в регионе, чтобы предоставить высокое качество услуг связи. Поэтому к началу летнего сезона установили дополнительное оборудование, поддерживающее диапазон LTE 1800. Оно обеспечивает высокую емкость сети и проникающую способность сигнала, что позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами на быстрых скоростях даже в часы максимальных нагрузок», — объясняет директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

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В 2024 году абоненты МегаФона выбирали поездки в Сириус на 48% чаще, чем годом ранее. Активнее других были путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской, Свердловской областей, а также Башкирии и Татарстана.

К июню пользователи прокачали на 65% больше информации год к году, собирая материалы для деловых встреч и простраивая маршруты к интересным локациям. Всего за это время они потратили 4,3 тыс. ТБ. Этого объема данных хватит, например, чтобы скачать 8,5 млрд небольших научных публикаций или просмотреть 400 тыс. летних товаров на маркетплейсах.