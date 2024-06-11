В Краснодаре пройдет фотовыставка «Мне не больно»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 16 июня состоится однодневная выставка. Она поднимает проблемы ментальных трудностей, связанные с насилием, алкоголизмом, педофилией (16+)

Фотохудожница Людмила Волченко, снимающая женские портреты, анонсировала выставку «Мне не больно». Цель проекта — осветить ментальные проблемы, которые часто губят людей изнутри.

На выставке зрители смогут увидеть портреты 10 девушек после рассказа об их главной боли, прочитать их историю или послушать её в аудиоформате. Также для посетителей подготовили тематические интерактивы.

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Программа выставки:

  • в 12:00 открытие экспозиции;
  • в 13:30 лекция Людмилы Фоменко «Психотравма. Как перестать об нее разрушаться»;
  • в 15:00 мастер-класс по созданию фотоколлажей;
  • в 17:00 лекция Ларисы Бурлаченко «Способы эмоциональной регуляции при флешбеках»;
  • в 18:30 выступление фотохудожницы Людмилы Волченко;
  • в 19:30 перформанс от Foxydancer.

Выставка пройдет в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Вход на мероприятие по системе пожертвований.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Хроники Тридевятого царства». Проект посвятили Александру Пушкину.

Афиша Выставки Искусство Краснодар отдых Фотография

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В Краснодаре пройдет фотовыставка «Мне не больно»
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