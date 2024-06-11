В Краснодаре пройдет фотовыставка «Мне не больно»

В Краснодаре 16 июня состоится однодневная выставка. Она поднимает проблемы ментальных трудностей, связанные с насилием, алкоголизмом, педофилией (16+)

Фотохудожница Людмила Волченко, снимающая женские портреты, анонсировала выставку «Мне не больно». Цель проекта — осветить ментальные проблемы, которые часто губят людей изнутри.

На выставке зрители смогут увидеть портреты 10 девушек после рассказа об их главной боли, прочитать их историю или послушать её в аудиоформате. Также для посетителей подготовили тематические интерактивы.