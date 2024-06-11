В Краснодаре пройдет фотовыставка «Мне не больно»
В Краснодаре 16 июня состоится однодневная выставка. Она поднимает проблемы ментальных трудностей, связанные с насилием, алкоголизмом, педофилией (16+)
Фотохудожница Людмила Волченко, снимающая женские портреты, анонсировала выставку «Мне не больно». Цель проекта — осветить ментальные проблемы, которые часто губят людей изнутри.
На выставке зрители смогут увидеть портреты 10 девушек после рассказа об их главной боли, прочитать их историю или послушать её в аудиоформате. Также для посетителей подготовили тематические интерактивы.
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Программа выставки:
- в 12:00 открытие экспозиции;
- в 13:30 лекция Людмилы Фоменко «Психотравма. Как перестать об нее разрушаться»;
- в 15:00 мастер-класс по созданию фотоколлажей;
- в 17:00 лекция Ларисы Бурлаченко «Способы эмоциональной регуляции при флешбеках»;
- в 18:30 выступление фотохудожницы Людмилы Волченко;
- в 19:30 перформанс от Foxydancer.
Выставка пройдет в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Вход на мероприятие по системе пожертвований.
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